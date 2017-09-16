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Ряди "Волі народу" поповнить екс-регіонал Супруненко

Субота, 16 вересня 2017, 17:01

До депутатської групи "Воля народу" у Верховній Раді приєднається депутат Олександр Супруненко.

Про це "Українській правді" повідомили у прес-службі групи.

Згідно з повідомленням, Супруненко вже написав відповідну заяву і передав її главі "Волі народу" Ярославу Москаленку.

У Верховній Раді VIII скликання депутатська група "Воля народу", до якої входив також нардеп-втікач Олександр Онищенко, налічує 17 нардепів. 

9 червня голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив про вихід із депутатської групи "Воля народу" народного депутата Сергія Мельничука та, за наполяганням цієї ж групи, оголосив про вихід Олександра Онищенка.

"Воля народу" мала поповнити кількість членів до 19, щоб уникнути розпуску. У вересні до складу групи увійшов скандальновідомий забудовник, позафракційний нардеп Максим Микитась

Олександр Супруненко був народним депутатом від "Партії регіонів" з 2007 по 2012 рік. На позачергових парламентських виборах Олександр Супруненко був обраний на виборчому окрузі №216 у м.Києві. Є членом Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя. 

За  результатами перевірки ДФС електронних декларацій нардепів у Супруненка було встановлено несплату податків на суму 60 млн. гривень. 

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що готує подання в Раду про позбавлення недоторканності за несплату податків.

Сам Супруненко спростовує звинувачення у несплаті 60 млн грн податків і заявляє про фальсифікування результатів перевірки ДФС.

Брат Супруненка - В'ячеслав - колишній зять екс-мера Києва Леоніда Черновецького, підозрювався у розбійному нападі у 2005 році на адвоката з метою заволодіти документами, в яких містилися відомості про майнові махінації, що стосувалися Супруненка.  Розшукувався Інтерполом з 2011 року. У грудні 2015 стало відомо, що з міжнародного розшуку його зняли.

Українська правда

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Теми: Верховна РадаПартія регіонів
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