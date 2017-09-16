Ряды "Воли народа" пополнит экс-регионал Супруненко

К депутатской группе "Воля народа" в Верховной Раде присоединится нардеп Александр Супруненко.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе группы.

Согласно сообщению, Супруненко уже написал соответствующее заявление и передал его главе "Воля народа" Ярославу Москаленко.

В Верховной Раде VIII созыва депутатская группа "Воля народа", в которую входил также нардеп-беглец Александр Онищенко, насчитывает 17 нардепов.

9 июня спикер ВР Андрей Парубий сообщил о выходе из депутатской группы "Воля народа" народного депутата Сергея Мельничука и, по настоянию этой же группы, объявил о выходе Александра Онищенко.

"Воля народа" должна была пополнить количество членов до 19, чтобы избежать роспуска. В сентябре в состав группы вошел скандально известный застройщик, внефракционный нардеп Максим Микитась.

Александр Супруненко был народным депутатом от "Партии регионов" с 2007 по 2012 год. На внеочередных парламентских выборах Александр Супруненко был избран на избирательном округе №216 в Киеве. Является членом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия.

По результатам проверки ГФС электронных деклараций нардепов у Супруненко была установлена неуплата налогов на сумму 60 млн. гривен.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что готовит представление в Раду о лишении неприкосновенности за неуплату налогов.

Сам Супруненко опровергает обвинения в неуплате 60 млн грн налогов и заявляет о фальсификации результатов проверки ГФС.

Брат Супруненко - Вячеслав - бывший зять экс-мэра Киева Леонида Черновецкого, подозревался в разбойном нападении в 2005 году на адвоката с целью завладеть документами, в которых содержались сведения об имущественных махинациях, касающиеся Супруненко. Разыскивался Интерполом с 2011 года. В декабре 2015 стало известно, что с международного розыска его сняли.

Украинская правда