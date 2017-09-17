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МВС закликає політиків не спекулювати на подіях в Одесі

Неділя, 17 вересня 2017, 10:55

МВС закликає не спекулювати на трагічних подіях в Одесі для реалізації політичних амбіцій.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Там наголосили, що МВС гарантує об'єктивність та неупередженість розслідування цього злочину та покарання винних у рамках чинного законодавства України.

"Водночас, ми закликаємо усіх не спекулювати на трагічних подіях та не використовувати людське горе у реалізації політичних амбіцій", - заявили в міністерстві.

Прес-служба нагадує, що в ніч на суботу внаслідок загорання одного з корпусів дитячого табору "Вікторія" в Одесі загинуло троє дітей та двоє госпіталізовані.

Відкрите кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 270 ККУ "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки".

Як повідомляв у суботу радник начальника ГУ Нацполіціі в Одеській області Руслан Форостяк, підозру оголошено двом посадовим особам дитячого закладу - директору і відповідальному за пожежну безпеку,  ці особи затримані в порядку ст. 208 КПК.

Мер Одеси Геннадій Труханов відсторонив від посади голову Київської райадміністрації Одеси Володимира Сушкова, директора табору Саркісяна і його заступника, який відповідав за пожежну безпеку закладу.

Директор департаменту освіти Олена Буйневич сама подала у відставку.

Ввечері 16 вересня біля мерії Одеси пройшов мітинг у зв'язку з пожежею в дитячому таборі "Вікторія", активісти штурмували будівлю.

17 вересня лідер "Руху нових сил", екс-глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі закликав представників влади покарати мера Одеси Геннадія Труханова у зв'язку з пожежею в дитячому муніципальному таборі "Вікторія".

Українська правда

Теми: ОдесаМВС
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