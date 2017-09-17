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МВД призывает политиков не спекулировать на событиях в Одессе

Воскресенье, 17 сентября 2017, 10:55

МВД призывает не спекулировать на трагических событиях в Одессе для реализации политических амбиций.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Там отметили, что МВД гарантирует объективность и беспристрастность расследования этого преступления и наказания виновных в рамках действующего законодательства Украины.

"Вместе с тем, мы призываем всех не спекулировать на трагических событиях и не использовать человеческое горе в реализации политических амбиций", - заявили в министерстве.

Пресс-служба напоминает, что в ночь на субботу в результате возгорания одного из корпусов детского лагеря "Виктория" в Одессе погибли трое детей и двое госпитализированы.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".

Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.

Мэр Одессы Геннадий Труханов отстранил от должности главу Киевской райадминистрации Одессы Владимира Сушкова, директора лагеря Саркисяна и его зама, который отвечал за пожарную безопасность заведения.

Директор департамента образования Елена Буйневич сама подала в отставку.

Вечером 16 сентября возле мэрии Одессы прошел митинг в связи с пожаром в детском лагере "Виктория", активисты штурмовали здание. По данным "Думской", среди активистов был замечен представитель движения "Рух новых сил" Владимир Гавриш.

17 сентября лидер "Руху нових сил", экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили призвал представителей власти наказать мэра Одессы Геннадия Труханова в связи с пожаром в детском муниципальном лагере "Виктория".

Украинская правда

Темы: ОдессаМВД
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