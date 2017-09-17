Супруненко розповів, як обурювався регіоналами та як АП та ГПУ погрожували його брату

Екс-регіонал, нардеп Олександр Супруненко заявляє, що з 2010 року "висловлював невдоволення політикою Партії регіонів", а його родину "шантажували та вимагали частку у бізнесі".

Про це йдеться у листі Супруненка до УП.

За його словами, він двічі балотувався до Верховної Ради по одномандатному виборчому округу №216 шляхом самовисування як безпартійний, та був обраний.

"До 17 вересня 2016 не входив до складу будь-якої фракції", - зазначив Супруненко.

Також він заявив, що "належної перевірки е-декларації, у розумінні вимог податкового законодавства, проведено не було".

"За результатами повноцінної перевірки моїх доходів посадовими особами ДФС України була встановлена сума для донарахування – 6 тис.грн, яка відразу ж була сплачена до бюджету. Помилково відкрите кримінальне провадження щодо мене Генпрокуратурою закрито у квітні 2017 року", - додав Супруненко.

Окрім того він заявив, що починаючи з 2010 року, будучи народним депутатом України, "неодноразово висловлював невдоволення політикою Партії регіонів та знахабнілою жадібністю команди Януковича, яка переслідувала опозиційних політиків та займалася здирництвом з підприємців".

Він додав, що його родину "почали шантажувати та вимагати частку в бізнесі".

"Мого брата В'ячеслава, який тоді був депутатом Київради, постійно змушували увійти до ПР, а також вимагали гроші та частку у бізнесі. Коли він відмовив "регіоналам", йому почали загрожувати керівники тодішньої адміністрації президента, Генпрокуратури та Київської міської влади. Дійшло до погроз фізичної розправи, то ж В'ячеслав був змушений виїхати з України", - додав Супруненко.

За його словами, у 2011 році тодішній першим заступник генпрокурора Ренат Кузьмін сфабрикував кримінальну справу проти його брата.

Також Супруненко заявив, що "В'ячеслав Супруненко ніколи не був затриманим, заарештованим, кримінальні провадження щодо нього відсутні, він постійно перебуває в Україні, лише зрідка виїжджає за кордон по справах".

Зазначимо, за даними сайту Верховної Ради, Олександр Супруненко був членом депутатської фракції Партії регіонів у Верховній Раді VI скликання.

Як відомо, Супруненко приєднається до депутатської групи "Воля народу".

За результатами перевірки ДФС електронних декларацій нардепів у Супруненка було встановлено несплату податків на суму 60 млн. гривень.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що готує подання в Раду про позбавлення недоторканності за несплату податків.

Сам Супруненко спростовує звинувачення у несплаті 60 млн грн податків і заявляє про фальсифікування результатів перевірки ДФС.

Українська правда