Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Супруненко розповів, як обурювався регіоналами та як АП та ГПУ погрожували його брату

Неділя, 17 вересня 2017, 18:14

Екс-регіонал, нардеп Олександр Супруненко заявляє, що з 2010 року "висловлював невдоволення політикою Партії регіонів", а його родину "шантажували та вимагали частку у бізнесі". 

Про це йдеться у листі Супруненка до УП.

За його словами, він двічі балотувався до Верховної Ради по одномандатному виборчому округу №216 шляхом самовисування як безпартійний, та був обраний.

"До 17 вересня 2016 не входив до складу будь-якої фракції", - зазначив Супруненко. 

Також він заявив, що "належної перевірки е-декларації, у розумінні вимог податкового законодавства, проведено не було".

"За результатами повноцінної перевірки моїх доходів посадовими особами ДФС України  була встановлена сума для донарахування – 6 тис.грн, яка відразу ж була сплачена до бюджету. Помилково відкрите кримінальне провадження щодо мене Генпрокуратурою закрито  у квітні 2017 року", - додав Супруненко. 

Окрім того він заявив, що починаючи з 2010 року, будучи народним депутатом України, "неодноразово висловлював невдоволення політикою Партії регіонів та знахабнілою жадібністю команди Януковича, яка переслідувала опозиційних політиків та займалася здирництвом з підприємців". 

Він додав, що його родину "почали шантажувати та вимагати частку в бізнесі".

"Мого брата В'ячеслава, який тоді був депутатом Київради, постійно змушували увійти до ПР, а також вимагали гроші та частку у бізнесі. Коли він відмовив "регіоналам", йому почали загрожувати керівники тодішньої адміністрації президента, Генпрокуратури та Київської міської влади. Дійшло до погроз фізичної розправи, то ж В'ячеслав був змушений виїхати з України", - додав Супруненко. 

За його словами, у 2011 році тодішній першим заступник генпрокурора Ренат Кузьмін сфабрикував кримінальну справу проти його брата.

Також Супруненко заявив, що "В'ячеслав Супруненко ніколи не був затриманим, заарештованим, кримінальні провадження щодо нього відсутні, він постійно перебуває в Україні, лише зрідка виїжджає за кордон по справах".

Зазначимо, за даними сайту Верховної Ради, Олександр Супруненко був членом депутатської фракції Партії регіонів у Верховній Раді VI скликання. 

Як відомо, Супруненко приєднається до депутатської групи "Воля народу"

За  результатами перевірки ДФС електронних декларацій нардепів у Супруненка було встановлено несплату податків на суму 60 млн. гривень. 

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що готує подання в Раду про позбавлення недоторканності за несплату податків.

Сам Супруненко спростовує звинувачення у несплаті 60 млн грн податків і заявляє про фальсифікування результатів перевірки ДФС.

Українська правда 

Теми: Верховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

Усі новини...
Верховна Рада
Україна розробила власні системи ППО середньої дальності – нардеп
Заява Ткаченка на звільнення уже в Раді, розглянуть на найближчому засіданні
Через заборону ОПЗЖ її представник не може зайти у Верховну Раду – ЦВК
Останні новини
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
17:30
Українська "Вікіпедія" є 14-ю у світі за кількістю статей
17:23
Росія планує побудувати сміттєзвалища на окупованих територіях України – спротив
17:15
фотоРакетна атака РФ: у Чернігові пошкоджено понад 20 будинків і магазини
17:09
доповненоУ Києві в ТРЦ сталася пожежа в дитячій кімнаті, евакуювали 200 людей
17:08
Діти, які живуть ближче до природи, мають більш міцні кістки – вчені
17:00
Повітряні сили про результати атаки РФ 13 січня: Ракети гірше летять, українська РЕБ діє
16:57
В австрійській компанії, яка працює у РФ розкритикували експорт українського цукру в ЄС
16:42
Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС
16:33
Кулеба закликав ЄС та G7 зупинити постачання до РФ товарів подвійного призначення
Усі новини...
Реклама: