Супруненко рассказал, как возмущался регионалами и как АП и ГПУ угрожали его брату

Экс-регионал, нардеп Александр Супруненко заявляет, что с 2010 года "выражал недовольство политикой Партии регионов", а его семью "шантажировали и требовали долю в бизнесе".

Об этом говорится в письме Супруненко в адрес УП.

По его словам, он дважды баллотировался в Верховную Раду по одномандатному избирательному округу №216 путем самовыдвижения как беспартийный, и был избран.

"До 17 сентября 2016 года не входил в состав какой-либо фракции", - отметил Супруненко.

Также он заявил, что "надлежащей проверки электронной декларации, в понимании требований налогового законодательства, проведено не было".

"По результатам полноценной проверки моих доходов должностными лицами ГФС Украины была установлена ​​сумма для доначисления - 6 тыс. грн., которая сразу же была уплачена в бюджет. Ошибочно открытое уголовное производство в отношении меня Генпрокуратурой закрыто в апреле 2017 года", - добавил Супруненко.

Кроме того, он заявил, что начиная с 2010 года, будучи народным депутатом Украины, "неоднократно высказывал недовольство политикой Партии регионов и жадностью команды Януковича, которая преследовала оппозиционных политиков и занималась вымогательством с предпринимателей".

Он добавил, что его семью "начали шантажировать и требовать долю в бизнесе".

"Моего брата Вячеслава, который тогда был депутатом Киевсовета, постоянно заставляли войти в ПР, а также требовали деньги и долю в бизнесе. Когда он отказал "регионалам", ему начали угрожать руководители тогдашней администрации президента, Генпрокуратуры и городской власти. Дошло до угроз физической расправы, поэтому Вячеслав был вынужден уехать из Украины ", - добавил Супруненко.

По его словам, в 2011 году тогдашний первым замгенпрокурора Ренат Кузьмин сфабриковал уголовное дело против его брата.

Также Супруненко заявил, что "Вячеслав Супруненко никогда не был задержан, арестован, уголовные производства по нему отсутствуют, он постоянно находится в Украине, лишь изредка выезжает за границу по делам".

Отметим, по данным сайта Верховной Рады, Александр Супруненко был членом депутатской фракции Партии регионов в Верховной Раде VI созыва.

Как известно, Супруненко присоединится к депутатской группе "Воля народа".

По результатам проверки ГФС электронных деклараций нардепов у Супруненко была выявлена неуплата налогов на сумму 60 млн. гривен.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что готовит представление в Раду о лишении неприкосновенности за неуплату налогов.

Сам Супруненко опровергает обвинения в неуплате налогов в сумме 60 млн. грн. налогов и заявляет о фальсификации результатов проверки ГФС.

Украинская правда