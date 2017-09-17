Пожежа в Одесі: Прокуратура проводить слідчі дії у органах влади

За фактом пожежі у дитячому таборі "Вікторія" прокуратура Одеської області проводить слідчі дії у Київському райвідділі ГУ ДержНС в Одеській області, Київській райадміністрації м. Одеси та у Департаменті освіти та науки Одеської міськради.

Про це повідомили у прокуратурі Одещини 17 вересня.

"Під час слідчих заходів вилучається документація стосовно введення в експлуатацію, функціонування, перевірок у дитячому таборі "Вікторія" тощо", - зазначили у відомстві.



Разом з тим у мережі з'явилося відео з нагрудної камери начальника пожежного караулу, який брав участь в гасінні пожежі в дитячому таборі "Вікторія", пише "Думская".

На записі зафіксовано роботу рятувальників майже з перших хвилин гасіння. Так, співробітники ДержНС намагалися використовувати гідрант, що розташований на території табору, проте вода в ньому подавалася під дуже низьким тиском.

До того, як була прокладена кілометрова лінія до іншого гідранта, подачу води забезпечували шляхом підвозу, намагаючись її економити.

Як відомо, в ніч на 16 вересня у дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля. В результаті загинуло троє дітей. Також до лікарні доставлено двоє дітей.

Мер Одеси Геннадій Труханов відсторонив від посади голову Київської райадміністрації Одеси Володимира Сушкова, директора табору Саркісяна і його заступника, який відповідав за пожежну безпеку закладу.

Директор департаменту освіти Олена Буйневич сама подала у відставку.

Ввечері 16 вересня біля мерії Одеси пройшов мітинг у зв'язку з пожежею в дитячому таборі "Вікторія", активісти штурмували будівлю.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами недбалості службових осіб районного відділу ДержНС та органів місцевого самоврядування (ч. 2 ст. 367 КК України).



Про підозру оголошено директору дитячого спортивно-оздоровчого табору "Вікторія" у порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель дітей (ч. 2 ст. 270 КК Украіни), затримано та повідомлено про підозру співробітниці табору, яка за функціональними обов'язками мала відповідати за пожежну безпеку в оздоровчому закладі.

Українська правда