Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пожар в Одессе: Прокуратура проводит следственные действия в органах власти

Воскресенье, 17 сентября 2017, 20:38
Пожар в Одессе: Прокуратура проводит следственные действия в органах власти

По факту пожара в детском лагере "Виктория" прокуратура Одесской области проводит следственные действия в Киевском райотделе ГУ ГосЧС в Одесской области, Киевской райадминистрации г.Одессы и в Департаменте образования и науки Одесского горсовета.

Об этом сообщили в прокуратуре Одесской области 17 сентября.

"В ходе следственных мероприятий изымается документация по введению в эксплуатацию, эксплуатации, проверок в детском лагере "Виктория" и т.п.", - отметили в ведомстве.

Вместе с тем в сети появилось видео из нагрудного камеры начальника пожарного караула, который принимал участие в тушении пожара в детском лагере "Виктория", пишет "Думская".

На записи зафиксирована работа спасателей почти с первых минут тушения. Так, сотрудники ГосЧС пытались использовать гидрант, который расположен на территории лагеря, однако вода в нем подавалась под очень низким давлением.

До того, как была проложена километровая линия к другому гидранту, подачу воды обеспечивали путем подвоза, пытаясь ее экономить.

Как известно, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".

Мэр Одессы Геннадий Труханов отстранил от должности главу Киевской райадминистрации Одессы Владимира Сушкова, директора лагеря Саркисяна и его зама, который отвечал за пожарную безопасность заведения.

Директор департамента образования Елена Буйневич сама подала в отставку.

Вечером 16 сентября возле мэрии Одессы прошел митинг в связи с пожаром в детском лагере "Виктория", активисты штурмовали здание.  

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по фактам халатности должностных лиц районного отдела ГосЧС и органов местного самоуправления (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

О подозрении объявлено директору детского спортивно-оздоровительного лагеря "Виктория" в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее гибель детей (ч. 2 ст. 270 УК Украини), задержана сотрудница лагеря, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарной безопасности в оздоровительном учреждении, ей сообщено о подозрении. 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Одесса
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Одесса
Залужный назначил нового начальника одесского военкомата
Зеленский: Оккупанты будут бояться приближаться к Крыму и нашим берегам Азовского моря
Зеленский приехал в Одессу
Последние новости
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
Под Москвой ПВО сбила беспилотник
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
Все новости...
Реклама: