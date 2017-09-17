Пожар в Одессе: Прокуратура проводит следственные действия в органах власти

По факту пожара в детском лагере "Виктория" прокуратура Одесской области проводит следственные действия в Киевском райотделе ГУ ГосЧС в Одесской области, Киевской райадминистрации г.Одессы и в Департаменте образования и науки Одесского горсовета.

Об этом сообщили в прокуратуре Одесской области 17 сентября.

"В ходе следственных мероприятий изымается документация по введению в эксплуатацию, эксплуатации, проверок в детском лагере "Виктория" и т.п.", - отметили в ведомстве.

Вместе с тем в сети появилось видео из нагрудного камеры начальника пожарного караула, который принимал участие в тушении пожара в детском лагере "Виктория", пишет "Думская".

На записи зафиксирована работа спасателей почти с первых минут тушения. Так, сотрудники ГосЧС пытались использовать гидрант, который расположен на территории лагеря, однако вода в нем подавалась под очень низким давлением.

До того, как была проложена километровая линия к другому гидранту, подачу воды обеспечивали путем подвоза, пытаясь ее экономить.

Как известно, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".

Мэр Одессы Геннадий Труханов отстранил от должности главу Киевской райадминистрации Одессы Владимира Сушкова, директора лагеря Саркисяна и его зама, который отвечал за пожарную безопасность заведения.

Директор департамента образования Елена Буйневич сама подала в отставку.

Вечером 16 сентября возле мэрии Одессы прошел митинг в связи с пожаром в детском лагере "Виктория", активисты штурмовали здание.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по фактам халатности должностных лиц районного отдела ГосЧС и органов местного самоуправления (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

О подозрении объявлено директору детского спортивно-оздоровительного лагеря "Виктория" в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее гибель детей (ч. 2 ст. 270 УК Украини), задержана сотрудница лагеря, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарной безопасности в оздоровительном учреждении, ей сообщено о подозрении.

Украинская правда