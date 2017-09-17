Форум видавців закликав підтримати українських журналістів, ув'язнених Росією

"Форум видавців" закликав творчу інтелігенцію підтримати незаконно ув’язнених Росією українських журналістів, зокрема Романа Сущенка й Миколу Семену.

Про це йдеться в ухваленому учасниками "Форуму" зверненні на захист журналістів, переслідуваних Москвою.

"Форум видавців закликає українських і зарубіжних письменників і видавців, журналістів, інших представників творчої інтелігенції до виявлення підтримки українців, що стали політичними в’язнями Кремля, серед яких є і сценаристи, і журналісти", - зазначається у зверненні.

"Влучні слова і жести підтримки від відомих авторів, які мають мільйонні читацькі аудиторії, можуть за своєю дією бути порівнянними до потужних міжнародних дипломатичних зусиль по звільненню заручників російської влади", - підкреслюється в зверненні.

Як відомо, Романа Сущенка, який з 2010 року працював кореспондентом "Укрінформу" у Франції, 30 вересня 2016 року затримали в Москві, куди він прибув із приватною поїздкою. Йому висунули звинувачення в "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ заперечили це.

Сущенко незаконно утримується у СІЗО "Лефортово" у Москві. 27 червня суд у Москві вирішив залишити Сущенка під вартою ще на 3 місяці.

Кримінальне переслідування журналіста Миколи Семени у анексованому Криму триває з квітня 2016 року.

7 грудня 2016 року слідчий в анексованому Криму пред'явив журналісту Миколі Семені звинувачення в остаточній редакції в кримінальному злочині, передбаченому частиною 2 статті 280.1. Кримінального кодексу Росії "Публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації".



Кримінальна справа, складена слідчими, складається з шести томів.



На допиті ФСБ Семена заявив, що в своїх матеріалах реалізовував право на "свободу висловлення поглядів".

Укрінформ