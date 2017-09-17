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Форум издателей призвал поддержать украинских журналистов, заключенных РФ

Воскресенье, 17 сентября 2017, 23:46

"Форум издателей" призвал творческую интеллигенцию поддержать незаконно заключенных Россией украинских журналистов, в частности Романа Сущенко и Николая Семену.

Об этом говорится в принятом участниками "Форума" обращении в защиту журналистов, преследуемых Москвой.

"Форум издателей призывает украинских и зарубежных писателей и издателей, журналистов, других представителей творческой интеллигенции к выявлению поддержки украинцев, ставших политическими заключенными Кремля, среди которых есть и сценаристы, и журналисты", - отмечается в обращении.

"Точные слова и жесты поддержки от известных авторов, имеющих миллионные читательские аудитории, могут по своему действию быть сопоставимыми с мощными международными дипломатическими усилиями по освобождению заложников российской власти", - подчеркивается в обращении.

Как известно, Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 года задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. Ему предъявлены обвинения в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ это отрицают.

Сущенко незаконно удерживается в СИЗО "Лефортово" в Москве. 27 июня суд в Москве решил оставить Сущенко под стражей еще на 3 месяца.

Уголовное преследование журналиста Николая Семены в аннексированном Крыму длится с апреля 2016 года.

7 декабря 2016 года следователь в аннексированном Крыму предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации".

Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов.

На допросе ФСБ Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на "свободное выражение мнения".

Укринформ

Темы: СМИРосcия
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