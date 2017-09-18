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Луценко пояснила, чому в Раді досі немає закону про деокупацію

Понеділок, 18 вересня 2017, 12:58

Законопроект про реінтеграцію/деокупацію Донбасу не внесений до парламенту через невирішене питання про миротворчу місію на окупованих територіях.

Про це в кулуарах парламенту заявила представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко.

"Я повторюю тезу, що тут залишилося питання лише про миротворчу місію. Ми повинні визначитися із параметрами миротворчої місії. Важливо, щоб це питання пройшло повне обговорення з нашими іноземними партнерами", - зазначила вона.

Нардеп зокрема сказала, що Порошенко обговорить тему миротворців із президентом США Дональдом Трампом.

"Я припускаю, що питання, на яких умовах, як завести миротворчу місію, можливо, стане частиною цього законопроекту. Доки не будуть проведені консультації - закон написаний на 99,9%. Якщо виникне можливість використати міжнародні угоди і під них завести миротворчу місію - цей закон буде поданий без цього пункту. Якщо щодо цього треба буде новий пункт закону - він буде внесений і представлений парламенту", - пояснила Луценко.

Як повідомлялося, проект закону про реінтеграцію Донбасу ще не поданий до Верховної Ради.

Документ буде внесений до парламенту після того, як його схвалить Рада національної безпеки і оборони.

18-21 вересня Порошенко здійснить робочий візит до Сполучених Штатів Америки з метою участі у 72-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Україна підготувала резолюцію, в якій запропонує ООН власний варіант миротворчої місії на Донбасі.

Роман Кравець, УП

Теми: законодавствоПорошенкоВерховна РадаДонбасАТО
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