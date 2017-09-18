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Луценко объяснил, почему в Раде до сих пор нет закона о деоккупации

Понедельник, 18 сентября 2017, 12:58

Законопроект о реинтеграции/деоккупации Донбасса не внесен в парламент из-за нерешенного вопроса о миротворческой миссии на оккупированных территориях.

Об этом в кулуарах парламента заявила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

"Я повторяю тезис, что здесь остался вопрос только о миротворческой миссии. Мы должны определиться с параметрами миротворческой миссии. Важно, чтобы этот вопрос прошел полное обсуждение с нашими иностранными партнерами", - отметила она.

Нардеп рассказала, что Порошенко обсудит тему миротворцев с президентом США Дональдом Трампом.

"Я предполагаю, что вопрос, на каких условиях, как ввести миротворческую миссию, возможно, станет частью этого законопроекта. Пока не будут проведены консультации - закон написан на 99,9%. Если возникнет возможность использовать международные соглашения и под них завести миротворческую миссию - этот закон будет подан без этого пункта. Если в отношении этого необходим будет новый пункт закона - он будет внесен и представлен парламенту", - пояснила Луценко.

Как сообщалось, проект закона о реинтеграции Донбасса еще не подан в Верховную Раду.

Документ будет внесен в парламент после того, как его одобрит Совет национальной безопасности и обороны.

18-21 сентября Порошенко осуществит рабочий визит в Соединенные Штаты Америки для участия в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Украина подготовила резолюцию, в которой предложит ООН собственный вариант миротворческой миссии на Донбассе.

Роман Кравец, УП

Темы: законодательствоПорошенкоВерховная РадаДонбассАТО
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