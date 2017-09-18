Під судом, що розглядав справу "2 травня", почалися сутички

В Одеській області під будівлею Іллічівського міського суду в Чорноморську виникли одна за одною дві бійки між декількома десятками активістів і співробітниками правоохоронних органів.

Про це у понеділок повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Перед цим суд визнав невинними фігурантів справи про події 2 травня 2014 року в Одесі.

Вказується, що активісти кидали в правоохоронців пляшки з водою, палиці і намагалися прорвати оточення.

Зі свого боку правоохоронці масово застосували сльозогінний газ і не дали активістам прорватися. Так само в рядах правоохоронців вибухнув вибуховий пакет.

Відео сутичок на своїй сторінці у Facebook опублікував активіст Сергій Стерненко.

Активісти протестують проти рішення суду і намагаються завадити вивезенню з будівлі обвинувачених.

Пізніше співробітники правоохоронних органів змогли вивезти звільнених судом фігурантів справи 2 травня 2014 року в Одесі, їх родичів та адвокатів, які після оголошення виправдувального вироку залишалися в будівлі Іллічівського міського суду.