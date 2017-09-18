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Під судом, що розглядав справу "2 травня", почалися сутички

Понеділок, 18 вересня 2017, 18:02

В Одеській області під будівлею Іллічівського міського суду в Чорноморську виникли одна за одною дві бійки між декількома десятками активістів і співробітниками правоохоронних органів.

Про це у понеділок повідомляє "Інтерфакс-Україна".  

Перед цим суд визнав невинними фігурантів справи про події 2 травня 2014 року в Одесі.

Вказується, що активісти кидали в правоохоронців пляшки з водою, палиці і намагалися прорвати оточення.

Зі свого боку правоохоронці масово застосували сльозогінний газ і не дали активістам прорватися. Так само в рядах правоохоронців вибухнув вибуховий пакет.

Відео сутичок на своїй сторінці у Facebook опублікував активіст Сергій Стерненко. 

Активісти протестують проти рішення суду і намагаються завадити вивезенню з будівлі обвинувачених.

Пізніше співробітники правоохоронних органів змогли вивезти звільнених судом фігурантів справи 2 травня 2014 року в Одесі, їх родичів та адвокатів, які після оголошення виправдувального вироку залишалися в будівлі Іллічівського міського суду.

"Українська правда" у Threads

Теми: судОдесасепаратизмсправа 2 травня
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