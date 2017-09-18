Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Под судом, который рассматривал дело "2 мая", началась драка

Понедельник, 18 сентября 2017, 18:02

В Одесской области под зданием Ильичевского городского суда в Чорноморске возникли одна за другой две драки между несколькими десятками активистов и сотрудниками правоохранительных органов.

Об этом в понедельник сообщает "Интерфакс-Украина".

Перед этим суд признал невиновными фигурантов дела о событиях 2 мая 2014 в Одессе.

Указывается, что активисты бросали в стражей порядка бутылки с водой, палки и пытались прорвать оцепление.

Со своей стороны правоохранители массово применили слезоточивый газ и не дали активистам прорваться. Так же в рядах правоохранителей взорвался взрывпакет.

Видео столкновений на своей странице в Facebook опубликовал активист Сергей Стерненко.

Активисты протестуют против решения суда и пытаются помешать вывозу из здания обвиняемых.

Позже сотрудники правоохранительных органов смогли вывезти освобожденных судом фигурантов дела 2 мая 2014 года в Одессе, их родственников и адвокатов, которые после оглашения оправдательного приговора оставались в здании Ильичевского городского суда.

"Украинская правда" в Threads

Темы: судОдессасепаратизмдело 2 мая
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
суд
Коломойский вступает в судебное дело на стороне россемеа-олигарха о конфискации активов VS Energy
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР расследует все обстоятельства
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
Последние новости
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
Все новости...
Реклама: