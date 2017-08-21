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Російський центр вивіз до РФ нову групу української молоді

Понеділок, 21 серпня 2017, 10:21
Група молодих українських митців, що поїхала до Росії
rs.gov.ru

З Києва до Великого Новгорода прибула група молодих українських художників.

Про це повідомляється на сайті Російського центру науки і культури в Києві.

За його інформацією, живописці приїхали до міста 16 серпня, вони є учасниками міжнародного мистецького проекту "Три Софії: Софія Київська, Софія Новгородська, Софія Полоцька". У Росії у них будуть "пленери, творчі зустрічі та дискусії".

У центрі заявляють, що разом з українцями подорожують також молоді художники з Білорусі та РФ.

Повідомляється, що проект реалізується Міждержавним фондом гуманітарної співпраці країн СНД за підтримки Росспівробітництва, представництвом якого в Україні є вищезгаданий центр, Міністерства інформації Білорусі, а також Українського фонду культури, і приурочений до 1030-річчя Хрещення Русі.

"Підсумкова виставка буде розгорнута 2 вересня в Софійському соборі в Полоцьку (Білорусь - ред.) і стане одним з головних подій святкувань 1155-річчя цього древнього білоруського міста і 500-річчя білоруського друкарства", - сказано в повідомленні.

На зустрічі з учасниками проекту, що пройшла в російському центрі в Києві, виступив його керівник Костянтин Воробйов.

"Три Софії" - частина великої міжнародної гуманітарної акції "Мінська ініціатива", в рамках якої цього року вже пройшли презентації альманаху молодих поетів Росії, України й Білорусії "Terra poetica", відбулися семінари і творчі дискусії "Особливий театр для особливого глядача", що об'єднали режисерів, драматургів, педагогів і психологів з трьох країн з метою створення нових лялькових вистав для дітей, які страждають вродженими захворюваннями", - розповів він.

Як повідомлялося, 12 серпня Російський центр науки і культури в Києві відправив близько 70 учнів українських шкіл до Москви і Санкт-Петербурга для участі в навчально-освітній програмі Росспівробітництва "Здрастуй, Росія!".

Вивіз українських учнів до РФ викликав обурення у Верховній Раді. Нардеп Наталія Веселова направила депутатський запит у низку українських відомств з вимогою пояснити ситуацію.

Глава СБУ Василь Грицак доручив співробітникам служби розібратися з вивезенням школярів.

У Міністерстві освіти і науки України заявили, що не мають права забороняти подібні ініціативи.

Як відомо, Російський центр науки і культури в Києві є представництвом в Україні Федерального агентства РФ у справах СНД, співвітчизників, які проживають за кордоном, і з міжнародної гуманітарної співпраці (Росспівробітництво).

1987 року в Україні була створена неурядова доброчинна організація "Український фонд культури". Але зараз, схоже, вона не функціонує - останній допис на її сторінці у Facebook було зроблено ще 2013 року, а телефон не обслуговується.

У березні 2017 року Верховна Рада створила в Україні організацію зі схожою назвою – "Український культурний центр".

Євген Кізілов, УП

Теми: Росіяскандалкультура
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