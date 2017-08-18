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СБУ з’ясовує ситуацію щодо українських школярів у РФ

П'ятниця, 18 серпня 2017, 16:21
СБУ з’ясовує ситуацію щодо українських школярів у РФ

Голова СБУ Василь Грицак доручив співробітникам служби розібратися із ситуацією щодо вивезення українських школярів до РФ.

Про це "Українській правді" повідомила прес-секретарь СБУ Олена Гітлянська.

"Голова СБУ дав завдання розібратися із цим", - повідомила вона.

Як повідомлялось, київське відділення Російського центру науки та культури 12 серпня заявило, що відправило близько 70 учнів українських шкіл до Москви та Санкт-Петербурга для участі у навчально-освітній програмі Росспівробітництва "Здрастуй, Росія!".

Вивезення українських учнів до РФ викликало обурення в Раді. Нардеп Наталія Веселова направила депутатський запит до низки українських відомств з вимогою пояснити ситуацію.

Голова СБУ Василь Грицак на брифінгу 17 серпня заявив, що йому нічого не відомо про вивезення групи українських школярів до Росії.

18 серпня у Міносвіти заявили, що не мають права забороняти українським школярам їздити до країни-агресора.

Софія Лукашова, для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУРосія
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