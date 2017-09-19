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Держдума РФ підготувала гнівну заяву щодо нового українського закону

Вівторок, 19 вересня 2017, 13:29

У Держдумі РФ підготували заяву, в якій назвали новий закон України про освіту "актом насильницької українізації".

Про це пише "РИА Новости" з посиланням на проект постанови в електронній базі нижньої палати парламенту.

"У Державній Думі Федеральних Зборів РФ добре розуміють, що так звана реформа освіти на Україні спрямована своїм вістрям насамперед на знищення залишків навчання російською мовою і переслідує кінцевою метою повну асиміляцію російського населення України", - обурюються в законодавчому органі.

"Продовжуючи колишню лінію в мовному питанні, влада України знову провокує ситуацію і відтворює причини, що стали відправною точкою для розвитку конфлікту, а потім і громадянської війни на сході України", - йдеться в тексті заяви.

Депутати Держдуми планують направити свою заяву до Міжпарламентської Асамблеї держав-учасниць СНД, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співпраці в Європі, Державних зборів Угорщини, Парламенту Молдови, Народних зборів Польщі, Парламенту Румунії, а також до Верховної Ради України.

Як повідомлялося, у вівторок голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав прийнятий раніше парламентом закон "Про освіту".

5 вересня Верховна Рада ухвалила закон про освіту, який розпочинає реформу освіти в Україні. Закон, зокрема, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.

Закон розкритикували Румунія, Польща, Болгарія, Молдова, Росія, а особливо гостро – Угорщина.

Глава МЗС Павло Клімкін запевняв, що Україна гарантуватиме вільний розвиток мов національних меншин.

Читайте також: "Мовний конфлікт з Європою: як діяти Києву, щоб зберегти норми освітнього закону"

Теми: РосіямоваВерховна Радазаконодавствоскандал
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