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Госдума РФ подготовила гневное заявление о новом украинском законе

Вторник, 19 сентября 2017, 13:29

В Госдуме РФ подготовили заявление, в котором назвали новый закон Украины об образовании "актом насильственной украинизации".

Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на проект постановления в электронной базе нижней палаты парламента.

"В Государственной Думе Федерального Собрания РФ хорошо понимают, что так называемая реформа образования на Украине направлена своим острием прежде всего на уничтожение остатков обучения на русском языке и преследует конечной целью полную ассимиляцию русского населения Украины", - негодуют в законодательном органе.

"Продолжая прежнюю линию в языковом вопросе, власти Украины вновь провоцируют ситуацию и воссоздают причины, ставшие отправной точкой для развития конфликта, а затем и гражданской войны на востоке Украины", — говорится в тексте заявления.

После принятия депутаты Госдумы планируют направить свое заявление в Межпарламентскую Ассамблею государств-участников СНГ, Парламентскую ассамблею Совета Европы, Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Государственное собрание Венгрии, Парламент Республики Молдова, Народное собрание Республики Польша, Парламент Румынии, а также в Верховную Раду Украины.

Как сообщалось, во вторник председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал принятый ранее парламентом закон "Об образовании".

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Темы: РосcияязыкВерховная Радазаконодательствоскандал
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