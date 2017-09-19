ЗМІ РФ наполягають: Через пуск ракети з вертольота постраждали люди

Російські ЗМІ наполягають, що в результаті випадкового запуску ракети з вертольота на полігоні Лузький постраждали троє осіб.

Про це повідомляє російське видання РБК з посиланням на близькі до Міноборони РФ джерела.

Інцидент, за словами джерела РБК, близького до Міноборони, стався 16 вересня.

За даними співрозмовника РБК, постраждали три людини.

"Вони не цивільні", - сказало джерело.

Раніше Міноборони РФ визнало, що інцидент з пуском ракети таки стався, але не 18 вересня, як про це раніше писали ЗМІ, а "в інший час". При цьому в Міноборони заявляли, що ніхто не постраждав.

Раніше повідомлялося, що під час навчань "Захід-2017" на полігоні "Лузький" під Петербургом вертоліт Ка-52 випадково обстріляв глядачів ракетами, двоє людей опинилися в лікарні.

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