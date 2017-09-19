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СМИ РФ настаивают: Из-за пуска ракеты с вертолета пострадали люди

Вторник, 19 сентября 2017, 14:29

Российские СМИ настаивают, что в результате случайного запуска ракеты с вертолета пострадали трое человек.

Об этом сообщает российское издание РБК со ссылкой на близкие к Минобороны РФ источники.

Инцидент, по словам источника РБК, близкого к Минобороны, произошел 16 сентября.

По данным собеседника издания, пострадали три человека.

"Они не гражданские", — сказал источник.

Ранее Минобороны РФ признало, что инцидент с пуском ракеты таки произошел, но не 18 сентября, как об этом ранее писали СМИ, а "в другое время". При этом в Минобороны заявляли, что никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что на полигоне Лужский во время учений вертолет  Ка-52 случайно обстрелял ракетами машины, рядом с которыми находились люди. По данным СМИ, один или двое человек оказались в больнице. Информация о дате отличается. СМИ называли период с 16 до 18 сентября.

Учения Запад-2017 начались 14 сентября. Учения проходят также на полигоне Лужский, где и произошел инцидент, по информации росСМИ. 

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