Відома організація дорікнула Порошенку за напади СБУ на ЗМІ

Міжнародний Комітет із захисту журналістів (CPJ) висловив стурбованість діями СБУ, яка "створює значну загрозу свободі преси в Україні".

Про це йдеться в листі організації на адресу президента України Петра Порошенка.

"Принаймні у семи інцидентах, зафіксованих CPJ за останні два місяці, СБУ висувала виданням та журналістам політично мотивовані звинувачення, які є відповіддю на публікації з критикою влади", - зазначають в комітеті.

Першим згадується візит співробітників СБУ до редакції інтернет-видання "Українська правда", коли 14 вересня співробітник спецслужби завітав до УП з вимогою видалити статтю, яка містить критику української влади.

Також CPJ висловлює обурення з приводу "тиску СБУ" на інтернет видання "Страна" та медіа-холдинг "Вести".

Окрім того, комітет нагадує про справу незалежного житомирського репортера Василя Муравицького, якого з 1 серпня тримають за гратами, звинувачуючи в антидержавних діях.

"Якщо доведуть його провину, Муравицькому, який писав про політику, анексію Криму та війну на Донбасі, загрожує до 15 років ув'язнення", - йдеться у листі.

Не оминув комітет своєю увагою і закордонних журналістів, яких СБУ видворило з України у серпні за підозрою у пропагандистській діяльності. Йдеться про російських медійників Тамару Нерсесьян і Ганну Курбатову, а також двох іспанців - Мануеля Анхель Састре й Антоніо Памплієґу.

У CPJ підкреслили, що влада в Україні розділяє пресу на дружню та ворожу для держави, а така практика стримує розвиток у країні сучасної європейської демократії.

Там зазначили, що СБУ грає важливу роль у національній безпеці України, проте важливо, щоб вона утримувалася від переслідування засобів масової інформації та будь-якого тиску на журналістів за їхню роботу.

"Ми закликаємо Вас забезпечити, щоб журналісти могли вільно працювати, не боялися репресій і відчували надійний захист своїх професійних дій", - йдеться у зверненні до Порошенка.

Євген Кізілов, УП