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Известная организация упрекнула Порошенко за нападки СБУ на СМИ

Вторник, 19 сентября 2017, 14:50

Международный Комитет по защите журналистов (CPJ) выразил обеспокоенность действиями СБУ, которая "создает значительную угрозу свободе прессы в Украине".

Об этом говорится в письме организации в адрес президента Украины Петра Порошенко.

"По крайней мере в семи инцидентах, зафиксированных CPJ за последние два месяца, СБУ выдвигала изданиям и журналистам политически мотивированные обвинения, которые являются ответом на публикации с критикой власти", - отмечают в комитете.

Первым упоминается визит сотрудников СБУ в редакцию интернет-издания "Украинская правда", когда 14 сентября сотрудник спецслужбы посетил УП с требованием удалить статью, содержащую критику украинских властей.

Также CPJ выражает возмущение по поводу "давления СБУ" на интернет издание "Страна" и медиа-холдинг "Вести".

Кроме того, комитет напоминает о деле независимого житомирского репортера Василия Муравицкого, которого с 1 августа держат за решеткой, обвиняя в антигосударственных действиях.

"Если докажут его вину, Муравицкого, который писал о политике, аннексии Крыма и войне на Донбассе, грозит до 15 лет заключения", - говорится в письме.

Не обошел комитет своим вниманием и иностранных журналистов, которых СБУ выдворила из Украины в августе по подозрению в пропагандистской деятельности. Речь идет о российских медийщиках Тамаре Нерсесьян и Анне Курбатовой, а также двух испанцах - Мануэле Анхель Састре и Антонио Памплиеґе.

В CPJ подчеркнули, что власть в Украине разделяет прессу на дружескую и враждебную для страны, а такая практика мешает развитию в стране современной европейской демократии.

Там отметили, что СБУ играет важную роль в национальной безопасности Украины, однако важно, чтобы она воздерживалась от преследования средств массовой информации и любого давления на журналистов за их работу.

"Мы призываем Вас, чтобы журналисты могли свободно работать, не боялись репрессий и чувствовали надежную защиту своих профессиональных действий", - говорится в обращении к Порошенко.

Евгений Кизилов, УП

Темы: СМИПорошенкомедиамир
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