Поліція розблокувала вулицю Грушевського в Києві
Вівторок, 19 вересня 2017, 15:58
Правоохоронці розблокували рух по вулиці Грушевського на ділянці від вулиці Садової до вулиці Липської у Києві.
Про це передає кореспондент "Українських новин" з місця подій.
Станом на 15:30 на площі Конституції біля будівлі Верховної Ради перебувають близько 10 мітингувальників.
Раніше у вівторок правоохоронці встановили на проїжджій частині рамки металодетекторів.
Вулицю Грушевського перекрили через мітинг медиків.
Пікетувальники висунули кілька вимог до влади, зокрема: гідні зарплати, призначення міністра охорони здоров'я, соцзахист медпрацівників, повернення боргів із зарплати.