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Поліція розблокувала вулицю Грушевського в Києві

Вівторок, 19 вересня 2017, 15:58

Правоохоронці розблокували рух по вулиці Грушевського на ділянці від вулиці Садової до вулиці Липської у Києві.

Про це передає кореспондент "Українських новин" з місця подій.

Станом на 15:30 на площі Конституції біля будівлі Верховної Ради перебувають близько 10 мітингувальників.

Раніше у вівторок правоохоронці встановили на проїжджій частині рамки металодетекторів.

Вулицю Грушевського перекрили через мітинг медиків.

Пікетувальники висунули кілька вимог до влади, зокрема: гідні зарплати, призначення міністра охорони здоров'я, соцзахист медпрацівників, повернення боргів із зарплати.

Теми: Київакції
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