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Полиция разблокировала улицу Грушевского в Киеве

Вторник, 19 сентября 2017, 15:58

Правоохранители разблокировали движение по улице Грушевского на участке от улицы Садовой до улицы Липской в Киеве.

Об этом передает корреспондент "Українських новин" с места событий.

По состоянию на 15:30 на площади Конституции у здания Верховной Рады находятся около 10 митингующих.

Ранее во вторник правоохранители установили на проезжей части рамки металлодетекторов.

Улицу Грушевского перекрыли из-за митинга медиков.

Пикетчики выдвинули несколько требований к власти, в частности: достойные зарплаты, назначение министра здравоохранения, соцзащиту медработников, возврат долгов по зарплате.

Темы: Киевакции
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