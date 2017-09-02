У ГПУ розповіли про заарештовані кошти та майно колишніх високопосадовців

Уряд Ліхтенштейну заморозив активи екс-міністра доходів та зборів часів Януковича Олександра Клименка та його близького оточення на суму близько 20 мільйонів доларів.

Про це йдеться у повідомленні Генпрокуратури на запит експерта центру "Ейдос" Гліба Канєвського.

За повідомленням ГПУ, Клименко підозрюється в участі у злочинній організації, організованій екс-президентом Віктором Януковичем, та у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 1 ст.255, ч.4 ст. 28, ч.2 ст.364 КК України та у відмиванні протягом 2011-2017 рр. коштів, одержаних злочинним шляхом (ч.3 ст. 209 КК).ад

"З метою запобігання можливості приховати та відчужити майно, здобуте злочинним шляхом, ... накладено арешт на 154 об'єкти нерухомого майна, 20 транспортних засобів, 1000 залізничних напіввагонів, корпоративні права юросіб", - повідомили у ГПУ.

У провадженні Генпрокуратури перебуває 36 кримінальних проваджень за підозрою 27 колишніх високопосадовців, які оголошені у державний розшук.

"На майно 13 з них та пов'язаних з ними осіб накладено арешт... У кримінальних провадженнях щодо цих осіб арештовано 30 одиниць автотранспорту, 8 одиниць водного транспорту, 57 земельних ділянок, 164 житлових об'єкти, 15 - нежитлових, 32 гаражних приміщення, картини, ікони, цінні речі та зброя", - йдеться у повідомленні ГПУ.

На території України накладено арешти на кошти в сумі 34 094,8 тис. грн, 2312,4 тис. доларів, 192,4 тис. євро, цінні папери вартістю 722 млн грн та 5,5 млн доларів, а також на статутні капітали загальною вартістю 1003998,6 тис. грн.

"На банківських рахунках закордоном заблоковано 500 тис. доларів, 7600 тис. євро та 13600 тис. швейцарських франків, накладено арешт на 500 тис. доларів", - повідомили у ГПУ.

Окрім того слідчими управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями у провадженнях за підозрою екс-посадовців накладено арешти на їх майно.

"32 та 1/4 об'єкти нерухомого майна, 6 транспортних засобів, 44 204 тис. доларів, 686 тис. євро, 73 375 тис. швейцарських франків, 4 357 тис. грн, 53,8 кг золота", - зазначили у Генпрокуратурі.

Також у ГПУ заявили, що відомості про суми коштів згаданих осіб на рахунках та вартість нерухомого майна в Україні чи закордоном є інформацією з обмеженим доступом і оприлюдненню не підлягає.

Як відомо, у рамках розслідування щодо злочинної групи екс-президента Віктора Януковича було затримано 24 екс-керівників Міністерства доходів та зборів.

Поліція зібрала докази, що податкова служба за керівництва Клименка завдала державі збитків через ненадходження до бюджету податків на суму 95,921 млрд гривень.

За даними військового прокурора Анатолія Матіоса, за часи Майдана екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко вивів понад 788 мільйонів доларів.

Також Матіос заявив, що партнери екс-міністра доходів і зборів пішли на співпрацю зі слідством.

Українська правда