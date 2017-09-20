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Кабмін дозволив позапланові перевірки пожежної безпеки

Середа, 20 вересня 2017, 13:01

Кабінет міністрів дозволив контролюючим органам здійснювати позапланові перевірки стану техногенної безпеки в дошкільних загальноосвітніх навчальних закладах, закладах охорони здоров'я, будинках для людей похилого віку та осіб з інвалідністю а також закладах відпочинку та здоров'я.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду 20 вересня.

Мотивуючи прийняття вказаного проекту постанови, глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що в 2017 році було зафіксовано на 31% більше пожеж, та на 8% більше загиблих ніж минулого року.

"Деякі державні і недержавні діячі сприймають нашу ліберальну позицію як вседозволеність", – сказав Аваков.

Тож за словами міністра, постанова уряду дозволить забезпечувати належний контроль, щоб попередити в майбутньому такі катастрофи як пожежа у дитячому таборі "Вікторія".

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман наголосив, що мова йде не про мету збирання штрафів, а про безпеку.

"Мене штрафні санкції не цікавлять, цікавить здоров'я дітей", – сказав він.

"Питання трагедії в Одесі. Халатність, безпорадність, зловживання призводять до втрат людських життів. Особливо коли йдеться про дітей – це надзвичайно велика трагедія. Ми направили спеціальну групу з висококваліфікованих слідчих, щоб усіх – від найвищої посадової особи до того, хто безпосередньо за це відповідав, – притягнути до відповідальності. Має бути якісне розслідування, передача в суд і судовий вирок", – зазначив прем'єр.

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Як відомо, в ніч на 16 вересня у дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля. У результаті загинуло троє дітей. Також до лікарні потрапили ще двоє дітей.

Державна служба з надзвичайних ситуацій вважає ймовірною причиною пожежі в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі несправність електроприладів в кімнаті виховательки.

Мер Одеси Геннадій Труханов відсторонив від посади голову Київської райадміністрації Одеси Володимира Сушкова, директора табору Саркісяна і його заступника, який відповідав за пожежну безпеку закладу.

Директор департаменту освіти Олена Буйневич сама подала у відставку.

В Одесі тривають акції протесту з вимогою покарати винних. Лунають також заклики до відставки місцевої влади.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Кабінет міністрів
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