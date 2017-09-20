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Кабмин разрешил внеплановые проверки пожарной безопасности

Среда, 20 сентября 2017, 13:01

Кабинет министров разрешил контролирующим органам осуществлять внеплановые проверки состояния техногенной безопасности в дошкольных учебных заведениях, учреждениях здравоохранения, домах престарелых и лиц с инвалидностью, а также учреждениях отдыха и здоровья.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 20 сентября.

Мотивируя принятия указанного проекта постановления, глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков отметил, что в 2017 году было зафиксировано на 31% больше пожаров, и на 8% больше погибших, чем в прошлом году.

"Некоторые государственные и негосударственные деятели воспринимают нашу либеральную позицию как вседозволенность", – сказал Аваков.

Поэтому, по словам министра, постановление правительства позволит обеспечивать надлежащий контроль, чтобы предотвратить в будущем такие катастрофы как пожар в детском лагере "Виктория".

Премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что речь идет не о цели сбора штрафов, а о безопасности.

"Меня штрафные санкции не интересуют, интересует здоровье детей", - сказал он.

"Вопрос трагедии в Одессе. Халатность, беспомощность, злоупотребления приводят к потерям человеческих жизней. Особенно когда речь идет о детях - это очень большая трагедия. Мы направили специальную группу из высококвалифицированных следователей, чтобы всех - от высшего должностного лица до того, кто непосредственно за это отвечал, - привлечь к ответственности. Должно быть качественное расследование, передача в суд и судебный приговор ", - отметил премьер.

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Как известно, в ночь на 16 сентября 3 ребенка погибли в результате пожара в детском спортивно-оздоровительном лагере "Виктория" в Одессе.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям считает вероятной причиной пожара в детском лагере "Виктория" в Одессе неисправность электроприборов в комнате воспитательницы.

Мэр Одессы Геннадий Труханов отстранил от должности председателя Киевской райадминистрации Одессы Владимира Сушкова, директор лагеря Саркисяна и его заместителя, который отвечал за пожарную безопасность учреждения.

Директор департамента образования Елена Буйневич сама подала в отставку.

Валентина Романенко, УП

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Темы: Кабинет министров
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