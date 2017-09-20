Холодницький вважає "справу" проти себе безпідставною

Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький стверджує, що дисциплінарне провадження проти нього необґруноване.

Про це він заявив у коментарі "Укрінформу" стосовно порушення Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів відносно нього провадження за прострочення подання адмінпозову до Мінекології та Держгеонадр.

"САП не прострочила подання позову. У рішенні Вищий адміністративний суд вказав, що строк оскарження вийшов іще в 2011 році", - зазначив він.

За словами Холодницького, на думку суду, підставою для оскарження надання дозволів на користування надрами є "факт порушення, вчинений у певний час, а не факт, коли стало відомо про це прокурору".

Керівник САП розповів, що спецдозволи компанії Злочевського були видані у січні 2011 року, а прокурор звернувся з позовом про визнання їх недійсними у 2016 році. У ході розгляду справи, зазначає Холодницький, суд прийшов до висновку, що шестимісячний термін для оскарження рішень про видачу спецдозволів повинен враховуватися з дати їх укладення, тобто з січня 2011 року.

Холодницький вважає, що Центр протидії корупції, коли скаржився Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії прокурорів на нього за прострочення подання позовів, спотворив зміст рішення Вищого адміністративного суду та зміст судового позову.

Як повідомлялося, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів відкрила стосовно Холодницького дисциплінарне провадження, підозрюючи, що САП на два місяці прострочила подачу позову в Мінекології та Держгеонадр про скасування незаконно отриманих дозволів на користування надрами компанії екс-міністра екології Миколи Злочевського Burisma.