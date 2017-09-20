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Холодницкий считает "дело" против себя безосновательным

Среда, 20 сентября 2017, 17:15

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий утверждает, что дисциплинарное производство против него необоснованно.

Об этом он заявил в комментарии "Укринформу" об открытом в отношении него производстве за просрочку представления админиска в Минэкологии и Госгеонедра.

"САП не просрочила подачу иска. В решении Высший административный суд указал, что срок обжалования истек еще в 2011 году", - отметил он.

По словам Холодницкого, по мнению суда, основанием для обжалования предоставления разрешений на пользование недрами является "факт нарушения, совершенный в определенное время, а не факт, когда стало известно об этом прокурору".

Руководитель САП рассказал, что спецразрешения компании Злочевского были выданы в январе 2011 года, а прокурор обратился с иском о признании их недействительными в 2016 году. В ходе рассмотрения дела, отмечает Холодницкий, суд пришел к выводу, что шестимесячный срок для обжалования решений о выдаче специальных разрешений должен учитываться с даты их заключения, то есть с января 2011 года.

Холодницкий считает, что Центр противодействия коррупции, когда жаловался в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров на него за просрочку подачи исков, исказил содержание решения Высшего административного суда и содержание судебного иска.

Как сообщалось, Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров открыла относительно Холодницького дисциплинарное производство, подозревая, что САП на два месяца просрочила подачу иска в Минэкологии и Госгеонедра об отмене незаконно полученных разрешений на пользование недрами компании экс-министра экологии Николая Злочевского Burisma.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ХолодницкийАнтикоррупционная прокуратурапрокуратураЗлочевский
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