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Суд обрав "Мультику" винятковий запобіжний захід

Середа, 20 вересня 2017, 17:41

Апеляційний суд залишив під вартою без права застави усіх п'ятьох членів миколаївського злочинного угруповання під керівництвом Михайла Титова на прізвисько "Мультик".

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Миколаївської області.

"Апеляційний суд Донецької області, підтримавши позицію процесуальних прокурорів, залишив під вартою без права внесення застави п’ятьох членів злочинного угруповання, які підозрюються у вчиненні ряду тяжких та особливо тяжких злочинів", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що суд апеляційної інстанції, заслухавши аргументи прокурорів та захисників підозрюваних, відмовив стороні захисту у задоволенні апеляційних скарг щодо зміни запобіжного заходу чотирьом особам на більш м’яке.

"Окрім того, прокуратура оскаржила рішення суду першої інстанції щодо обрання стосовно ще одного члена угруповання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу прокуратури та обрав зловмиснику винятковий запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави", - уточнили в прес-службі.

Наголошується, що справа стосується членів злочинного угрупування, яких було затримано наприкінці серпня цього року у ході спільної операції прокуратури Миколаївської області, слідчих та процесуальних керівників військової прокуратури Південного регіону, СБУ із залученням спецпідрозділу "Альфа".

За даними прес-служби, їм інкримінують ряд тяжких злочинів, серед яких: вимагання, незаконне поводження зі зброєю, незаконне перевезення та збут наркотичних засобів, заволодіння майном підприємств шахрайським шляхом в особливо великих розмірах та багато інших.

Як відомо, 29 серпня в результаті обшуків у Миколаєві були затримані 5 осіб, в тому числі лідера стійкої злочинної організації Михайла Тітова, відомого в кримінальному середовищі як "Мультик".

Пізніше генпрокурор Юрій Луценко повідомив про те, що кількість затриманих після завершення обшуків у Миколаєві може збільшитись.

Українська правда

Теми: сударештМиколаїв
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