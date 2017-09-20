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Суд избрал для "Мультика" исключительную меру пресечения

Среда, 20 сентября 2017, 17:41

Апелляционный суд оставил под стражей без права залога всех пятерых членов николаевской преступной группировки под руководством Михаила Титова по кличке "Мультик".

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

"Апелляционный суд Донецкой области, поддержав позицию процессуальных прокуроров, оставил под стражей без права внесения залога пятерых членов преступной группировки, которые подозреваются в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд апелляционной инстанции, заслушав доводы прокуроров и защитников подозреваемых, отказал стороне защиты в удовлетворении апелляционных жалоб об изменении меры пресечения четырем лицам на более мягкое.

"Кроме того, прокуратура обжаловала решение суда первой инстанции об избрании в отношении еще одного члена группировки меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры и избрал злоумышленнику исключительную меру пресечения содержание под стражей без права внесения залога", - уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что дело касается членов преступной группировки, которые были задержаны в конце августа этого года в ходе совместной операции прокуратуры Николаевской области, следственных и процессуальных руководителей военной прокуратуры Южного региона, СБУ с привлечением спецподразделения "Альфа".

По данным пресс-службы, им инкриминируют ряд тяжких преступлений, среди которых: вымогательство, незаконное обращение с оружием, незаконная перевозка и сбыт наркотических средств, завладение имуществом предприятий мошенническим путем в особо крупных размерах и многие другие.

Как известно, 29 августа в результате обысков в Николаеве были задержаны 5 человек, в том числе лидер преступной организации Михаил Титов, известный в криминальной среде как "Мультик".

Позже генпрокурор Юрий Луценко сообщил о том, что количество задержанных после завершения обысков в Николаеве может увеличиться.

Украинская правда

Темы: сударестНиколаев
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