Transparency International подала до суду на ГПУ через "гроші Януковича"

Transparency International Ukraine подала до суду на ГПУ, Військову прокуратуру сил АТО та ДП "Інформаційні судові системи" через засекречений вирок щодо конфіскованих в Януковича 1,5 млрд доларів.

Про це повідомляється на сайті антикорупційної організації.

Позивач вимагає, аби Окружний адміністративний суду Києва змусив відповідачів розсекретити судовий вирок, за яким було конфісковано 1,5 млрд доларів коштів "злочинної організації Януковича".

ТІ Ukraine вимагає оприлюднити цей вирок суду.

"Минуло майже 6 місяців відколи Генпрокуратура заарештувала 1,5 млрд доларів коштів колишнього режиму. Рішення суду, за яким ці кошти були арештовані, досі не оприлюднено", - наголошують антикорупціонери.

Вони вважають це тривожним сигналом, адже суспільство досі не знає, у кого, за які злочини та скільки точно коштів було конфісковано, також є побоювання, що рішення містить технічні недосконалості й може бути оскарженим.

"Державне підприємство "Інформаційні судові системи", яке зобов’язане оприлюднити судове рішення у відкритому Єдиному реєстрі судових рішень, посилається на заборону органів прокуратури. Генеральна прокуратура, у свою чергу, стверджує, що сама ж і визнала це рішення державною таємницею", - розповіли у TI.

За інформацією організації, вона вже зверталася до українського парламенту з проханням про офіційне оприлюднення результатів судового процесу, однак представники прокуратури проігнорували засідання комітету та не з’явились для обґрунтування своєї позиції народним депутатам.

"Замість цього українське представництво ТІ отримало безпідставне звинувачення у "зриві оборонного замовлення" від Голови оборонного комітету ВР", - підкреслили борці з корупцією.

Оскільки судові засідання проводяться відкрито, вони запросили усіх бажаючих долучитись до спостереження за цим процесом.

"Про час та місце засідань інформуватимемо додатково", - пообіцяли в Transparency International Ukraine.

Як раніше повідомляв виконавчий директор Центру протидії корупції Дарина Каленюк, більшу частину коштів з конфіскованих "мільярдів Януковича", які мали бути виділені на сільське господарство за програмою Мінагрополітики, отримали найбільші аграрні холдинги, що належать Юрію Косюку та Олегу Бахматюку - "Миронівський хлібопродукт" та "Укрлендфармінг".

28 січня 2015 року Державна служба фінансового моніторингу заблокувала 1,42 млрд доларів на рахунках нерезидентських компаній пов’язаних з Віктором Януковичем, його близькими, посадовцями колишнього уряду країни та пов’язаними з ними особами.

Кабмін заклав у державний бюджет на 2017 рік надходження від спеціальної конфіскації коштів корупціонерів суму у 10,5 мільярдів гривень.

Наприкінці квітня 2017 року в РНБО повідомили, що суд останньої інстанції дозволив конфіскацію заарештованих 1,5 млрд доларів, які належали оточенню екс-президента Віктора Януковича.

Українська правда