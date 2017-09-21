Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Transparency International подала до суду на ГПУ через "гроші Януковича"

Четвер, 21 вересня 2017, 14:25

Transparency International Ukraine подала до суду на ГПУ, Військову прокуратуру сил АТО та ДП "Інформаційні судові системи" через засекречений вирок щодо конфіскованих в Януковича 1,5 млрд доларів.

Про це повідомляється на сайті антикорупційної організації.

Позивач вимагає, аби Окружний адміністративний суду Києва змусив відповідачів розсекретити судовий вирок, за яким було конфісковано 1,5 млрд доларів коштів "злочинної організації Януковича".

ТІ Ukraine вимагає оприлюднити цей вирок суду.

"Минуло майже 6 місяців відколи Генпрокуратура заарештувала 1,5 млрд доларів коштів колишнього режиму. Рішення суду, за яким ці кошти були арештовані, досі не оприлюднено", - наголошують антикорупціонери.

Вони вважають це тривожним сигналом, адже суспільство досі не знає, у кого, за які злочини та скільки точно коштів було конфісковано, також є побоювання, що рішення містить технічні недосконалості й може бути оскарженим.

"Державне підприємство "Інформаційні судові системи", яке зобов’язане оприлюднити судове рішення у відкритому Єдиному реєстрі судових рішень, посилається на заборону органів прокуратури. Генеральна прокуратура, у свою чергу, стверджує, що сама ж і визнала це рішення державною таємницею", - розповіли у TI.

За інформацією організації, вона вже зверталася до українського парламенту з проханням про офіційне оприлюднення результатів судового процесу, однак представники прокуратури проігнорували засідання комітету та не з’явились для обґрунтування своєї позиції народним депутатам.

"Замість цього українське представництво ТІ отримало безпідставне звинувачення у "зриві оборонного замовлення" від Голови оборонного комітету ВР", - підкреслили борці з корупцією.

Оскільки судові засідання проводяться відкрито, вони запросили усіх бажаючих долучитись до спостереження за цим процесом.

"Про час та місце засідань інформуватимемо додатково", - пообіцяли в Transparency International Ukraine.

Як раніше повідомляв виконавчий директор Центру протидії корупції Дарина Каленюк, більшу частину коштів з конфіскованих "мільярдів Януковича", які мали бути виділені на сільське господарство за програмою Мінагрополітики, отримали найбільші аграрні холдинги, що належать Юрію Косюку та Олегу Бахматюку - "Миронівський хлібопродукт" та "Укрлендфармінг".

28 січня 2015 року Державна служба фінансового моніторингу заблокувала 1,42 млрд доларів на рахунках нерезидентських компаній пов’язаних з Віктором Януковичем, його близькими, посадовцями колишнього уряду країни та пов’язаними з ними особами.

Кабмін заклав у державний бюджет на 2017 рік надходження від спеціальної конфіскації коштів корупціонерів суму у 10,5 мільярдів гривень.

Наприкінці квітня 2017 року в РНБО повідомили, що суд останньої інстанції дозволив конфіскацію заарештованих 1,5 млрд доларів, які належали оточенню екс-президента Віктора Януковича.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: корупціясудГенпрокуратураЯнукович
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

Усі новини...
корупція
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
Одеський депутат із дружиною вкрали 24 млн на дитсадку та освітленні вулиць – СБУ
Затриманий на хабарі голова Тернопільської облради повернувся на роботу
Останні новини
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
17:53
Блінкен на зустрічі з топ-дипломатом компартії Китаю обговорив війну в Україні
17:52
доповненоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, є постраждала
17:39
Туреччина завдала ударів по курдських бойовиках у Сирії та Іраку
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
17:30
Українська "Вікіпедія" є 14-ю у світі за кількістю статей
17:23
Росія планує побудувати сміттєзвалища на окупованих територіях України – спротив
17:15
фотоРакетна атака РФ: у Чернігові пошкоджено понад 20 будинків і магазини
17:08
Діти, які живуть ближче до природи, мають більш міцні кістки – вчені
17:00
Повітряні сили про результати атаки РФ 13 січня: Ракети гірше летять, українська РЕБ діє
Усі новини...
Реклама: