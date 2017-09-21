Transparency International подала в суд на ГПУ из-за "денег Януковича"

Transparency International Ukraine подала в суд на ГПУ, Военную прокуратуру сил АТО и ГП "Информационные судебные системы" из-за засекреченного решения относительно конфискованных у Януковича 1,5 млрд долларов.

Об этом сообщается на сайте антикоррупционной организации.

Истец требует, чтобы Окружной административный суд Киева заставил ответчиков рассекретить судебный приговор, которым были конфискованы 1,5 млрд долларов средств "преступной организации Януковича".

ТI Ukraine требует обнародовать этот приговор суда.

"Прошло почти 6 месяцев с тех пор, как Генпрокуратура арестовала 1,5 млрд долларов средств прежнего режима. Решение суда, по которому эти средства были арестованы, до сих пор не обнародовано", - отмечают антикоррупционеры.

Они считают это тревожным сигналом, ведь общество до сих пор не знает, у кого, за какие преступления и сколько точно средств было конфисковано, также есть опасения, что решение содержит технические несовершенства и может быть обжаловано.

"Государственное предприятие "Информационные судебные системы", которое обязано обнародовать судебное решение в открытом Едином реестре судебных решений, ссылается на запрет органов прокуратуры. Генеральная прокуратура, в свою очередь, утверждает, что сама же и признала это решение государственной тайной", - рассказали в TI.

По информации организации, она уже обращалась к украинскому парламенту с просьбой об официальном обнародовании результатов судебного процесса, однако представители прокуратуры проигнорировали заседание комитета и не появились для обоснования своей позиции народным депутатам.

"Вместо этого украинское представительство ТI получило безосновательное обвинение в "срыве оборонного заказа" от председателя оборонного комитета ВР", - подчеркнули борцы с коррупцией.

Поскольку судебные заседания проводятся открыто, они пригласили всех желающих приобщиться к наблюдению за этим процессом.

"О времени и месте заседаний будем информировать дополнительно", - пообещали в Transparency International Ukraine.

Как ранее сообщал исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк, большую часть средств из конфискованных "миллиардов Януковича", которые должны были выделить на сельское хозяйство по программе Минагрополитики, получили крупнейшие аграрные холдинги, принадлежащие Юрию Косюку и Олегу Бахматюку - "Мироновский хлебопродукт" и "Укрлендфарминг".

28 января 2015 Госслужба финансового мониторинга заблокировала 1,42 миллиарда долларов на счетах нерезидентских компаний связанных с Виктором Януковичем, его близкими, должностными лицами бывшего правительства страны и связанными с ними лицами.

Кабмин заложил в госбюджет на 2017 год поступления от специальной конфискации средств коррупционеров сумму в 10,5 млрд гривен.

В конце апреля 2017 года в СНБО сообщили, что суд последней инстанции позволил конфискацию арестованных 1,5 млрд долларов, принадлежавших окружению экс-президента Виктора Януковича.

Украинская правда