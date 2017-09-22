В РФ вже відмовляються від миротворців на всій території ОРДЛО

В Росії прораховують ризики після надання Україні летальної зброї від США, а розміщення місії ООН по всій території Донбасу вважають неприпустимим.

Про це заявила офіційний речник МЗС РФ Марія Захарова, коментуючи зустріч глав України та США, повідомляє "УНІАН".

"Зараз осінь 2017 року, і ми бачимо, як слова "летальна зброя" використовується "президентом миру" майже щодня. Я думаю, що це привід замислитися, в якій ситуації перебуває Україна. Щодо того, прораховуємо чи ні. Звичайно, прораховуємо розвиток ситуації", - сказала Захарова.

За її словами "зараз у стінах Організації Об'єднаних Націй розробляється і опрацьовується російський проект резолюції з приводу участі оонівських миротворчих сил".

"Багато спекуляцій було на цю тему, дуже багато спекуляцій було у ЗМІ України щодо того, що нібито миротворці будуть розміщуватися на всій території Донбасу", - заявила речниця російського МЗС.

"Вони (миротворці - ред.) будуть розгортатися на лінії зіткнення, де знаходяться спостерігачі ОБСЄ для того, щоб забезпечувати їх безпеку. Не більше і не менше. Усі двозначні міркування неприпустимі - тут треба бути гранично чіткими", - підкреслила Захарова.

Також вона додала, що поки зарано говорити про те, який документ ляже на стіл Радбезу для голосування, російський проект резолюції чи інших країн, оскільки над ним ще триває робота.

Раніше російські ЗМІ розповсюдили неправдиву інформацію про те, що Україна подала до Ради Безпеки ООН свій проект резолюції щодо миротворчої місії на Донбасі. Однак, насправді, це не так. Є лише лист президента від квітня 2015 року, в якому розписане українське бачення врегулювання ситуації на Донбасі.

Як відомо, Україна наполягає на перекритті неконтрольованої частини російсько-українського кордону, оскільки РФ саме через неї поставляє зброю, російських військових і боєприпаси на окупований Донбас.

Пункт про взяття контролю над кордоном є у мінських угодах. Проте позиції України і Росії розходяться в питанні, який з пунктів має бути виконаний раніше.

Президент РФ Володимир Путін заявляв, що він не проти розміщення "блакитних шоломів" по всій території Донбасу.

21 вересня президент Петро Порошенко повідомив, що в США підтримали пропозицію України щодо миротворців на Донбасі.

Українська правда