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Суд продовжив арешт Єфремова до 20 листопада

П'ятниця, 22 вересня 2017, 12:38

Старобільський райсуд Луганської області продовжив термін тримання під вартою екс-голови парламентської фракції "Партії регіонів" Олександра Єфремова на 60 днів.

Відповідне рішення оголосив головуючий суддя Олександр Пелих, повідомляє "Радіо Свобода".

Арешт продовжили на вимогу прокурора.

"Суд вважає необхідним продовжити термін тримання під вартою Єфремова на 60 днів, а саме до 20 листопада 2017 року включно", – заявив Пелих.

Він також наголосив, що запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, особистої поруки, домашнього арешту, застави не може бути застосований до осіб, які підозрюються або обвинувачуються за деякими з інкримінованих Єфремову статей Кримінального кодексу.

Як відомо, Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту "Бориспіль", звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня.  

Екс-голову фракції ПР обвинувачують в організації захоплення будівлі Луганської ОДА; у пособництві в захопленні Управління СБУ в Луганській області; у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України; в організаційному сприянні створенню та діяльності угруповання "ЛНР" та державній зраді.

4 січня Генпрокуратура обвинувальний акт стосовно Єфремова направила до суду.

13 січня Єфремова із Києва конвоювали до Старобільська, де він і нині перебуває під арештом.

"Українська правда" у Threads

Теми: Єфремовсудсправа про держзраду
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