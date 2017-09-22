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Суд продлил арест Ефремова до 20 ноября

Пятница, 22 сентября 2017, 12:38

Старобельский райсуд Луганской области продлил срок содержания под стражей экс-главы парламентской фракции "Партии регионов" Александра Ефремова на 60 дней.

Соответствующее решение огласил председательствующий судья Александр Пелих, сообщает "Радио Свобода".

Арест продлили по требованию прокурора.

"Суд считает необходимым продлить срок содержания под стражей Ефремова на 60 дней, а именно до 20 ноября 2017 включительно", - заявил Пелых.

Он также отметил, что мера пресечения в виде личного обязательства, личной поруки, домашнего ареста, залога не может быть применена к лицам, которые подозреваются или обвиняются по некоторым из инкриминируемых Ефремову статей Уголовного кодекса.

Как известно, Ефремова задержали 30 июля 2016 в аэропорту "Борисполь", откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену.

Экс-главу фракции ПР обвиняют в организации захвата здания Луганской ОГА; в пособничестве в захвате Управления СБУ в Луганской области; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; в организационном содействии созданию и деятельности группировки "ЛНР" и государственной измене.

4 января Генпрокуратура обвинительный акт в отношении Ефремова направила в суд.

13 января Ефремова из Киева конвоировали в Старобельск, где он и сейчас находится под арестом.

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Темы: Ефремовсуддело о госизмене
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