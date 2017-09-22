Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Пасажирам "Інтерсіті", який затримали через Саакашвілі, повернули гроші

П'ятниця, 22 вересня 2017, 15:36

"Укрзалізниця" повернула вартість квитків на поїзд №715 "Перемишль-Київ", який затримали 10 вересня, 207 пасажирам на загальну суму 60,6 тисячі гривень.

Про це повідомляє Громадське радіо з посиланням на відповідь ПАТ "Укрзалізниця" на запит.

"На даний час ПАТ "Укрзалізниця" забезпечило повернення вартості проїзних документів на поїзд №715 "Перемишль-Київ" 207 пасажирам на суму 60,6 тис. грн., у т.ч. 170 пасажирів отримали повну вартість квитка та 37 пасажирів різницю вартості квитка за проїзд у вагонах нижчої категорії", - йдеться у відповіді "Укрзалізниці".

В "Укрзалізниці" зазначили, що затримка в курсуванні швидкісного поїзда Інтерсіті+ №715 "Перемишль-Київ" 10 вересня 2017 року відбулася не з їхньої вини.

Загалом на даний потяг перевізник по Україні реалізував 425 місць, а також у сполученні  "Польща-Україна" – 388 місць.

"Укрзалізниця" додала, що забезпечила пасажирів поїзда №715 "Перемишль-Київ", відправлення якого було затримано 10 вересня, власним рухомим складом.

"Пасажирам було запропоновано скористатися поїздом Інтерсіті+ №705 "Перемишль-Київ". Ним скористалися пасажири, які прямували до Києва", - йдеться у відповіді.

Як відомо, потяг Інтерсіті+ №715 10 вересня затримався на 3 години і 45 хвилин через присутність у ньому позбавленого українського громадянства екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, який повертався до України.

10 вересня Саакашвілі заявив, що вирішив прибути в Україну на "Інтерсіті", а не через КПП "Краковець", щоб уникнути можливих провокацій з боку "тітушок", які перебувають на кордоні. 

"Укрзалізниця" дала вказівку адміністрації поїзда "Інтерсіті" сполученням "Перемишль - Київ" не виїжджати до тих пір, поки Саакашвілі не вийде з вагона.  

10 вересня позбавлений українського громадянства Саакашвілі таки прорвався до України з території Польщі на пункті пропуску "Шегині".

Читайте також: "Гармидер і сором на кордоні. Як Саакашвілі повернувся в Україну"

"Українська правда" у Threads

Теми: УкрзалізницяСаакашвілі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, є постраждала

Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

Усі новини...
Укрзалізниця
УЗ запускає "гірські шатли" зі Львова до Ворохти
УЗ у червні на третину наростила перевезення і на чверть – навантаження вантажів
В Укрзалізниці розповіли про тест жіночих купе: кілька квитків продали чоловікам
Останні новини
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
17:53
Блінкен на зустрічі з топ-дипломатом компартії Китаю обговорив війну в Україні
17:52
доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, є постраждала
17:39
Туреччина завдала ударів по курдських бойовиках у Сирії та Іраку
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
17:30
Українська "Вікіпедія" є 14-ю у світі за кількістю статей
17:23
Росія планує побудувати сміттєзвалища на окупованих територіях України – спротив
17:15
фотоРакетна атака РФ: у Чернігові пошкоджено понад 20 будинків і магазини
17:08
Діти, які живуть ближче до природи, мають більш міцні кістки – вчені
17:00
Повітряні сили про результати атаки РФ 13 січня: Ракети гірше летять, українська РЕБ діє
Усі новини...
Реклама: