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Адвокат: Де саме перебуває Клих і який у нього стан – невідомо

П'ятниця, 22 вересня 2017, 15:50

Мати українського політв'язня Станіслава Клиха планує відвідати його у російській в’язниці, але поки не знає, де він і в якому стані.

Про це повідомив адвокат Клиха Ілля Новіков, передає "Укрінформ".

"Його зараз повернули з лікарні до в'язниці в Новоуральську. Туди до Клиха збирається поїхати його мати. Зараз вона чекає від мене на інформацію, що можна їхати, оскільки зовсім незрозуміло, де він перебуває і головне - в якому він стані", - розповів Новіков.

Він додав, що уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова запевнила його, що з Клихом все нормально і його стан покращується.

"Але зрозуміло, що все це дуже умовно з поправкою на розуміння, що таке здоров'я у в'язниці. Тобто, остання інформація така, що Клих знову там, де він вже був півроку, до того як потрапити до лікарні",- зазначив адвокат.

Як відомо, 26 травня 2016 року Верховний суд Чечні засудив українців Миколу Карпюка і Станіслава Клиха до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк були членами організації УНА-УНСО і наприкінці 1994 - початку 1995 року воювали проти російських федеральних сил у складі озброєних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія.

Обидва заперечують всі обвинувачення, Клих заявляє, що взагалі ніколи не був в Чечні.

Раніше повідомлялося, що Клиха із в’язниці перевели до лікарні у Магнітогорську. Омбудсмен України  Валерія Лутковська звернулася до російської колеги з проханням знайти українця.

Пізніше з’ясувалося, що він перебував у психіатричній лікарні.

Українська правда

Теми: політв'язніРосія
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