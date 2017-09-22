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Адвокат: Где именно находится Клых и какое у него состояние - неизвестно

Пятница, 22 сентября 2017, 15:50

Мать украинского политзаключенного Станислава Клыха планирует посетить его в российской тюрьме, но пока не знает, где он и в каком состоянии.

Об этом сообщил адвокат Клыха Илья Новиков, передает "Укринформ".

"Его сейчас вернули из больницы в тюрьму в Новоуральске. Туда к Клыху собирается поехать его мать. Сейчас она ждет от меня информацию о том, что можно ехать, поскольку совершенно непонятно, где он находится и главное - в каком он состоянии", - рассказал Новиков.

Он добавил, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заверила его, что с Клыхом все нормально и его состояние улучшается.

"Но понятно, что все это очень условно с поправкой на понимание, что такое здоровье в тюрьме. То есть, последняя информация такова, что Клых снова там, где он уже был полгода, прежде чем попасть в больницу", - отметил адвокат.

Как известно, 26 мая 2016 Верховный суд Чечни приговорил украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха до 22,5 и 20 годам заключения соответственно.

По версии российского следствия, Клых и Карпюк были членами организации УНА-УНСО и в конце 1994 - начале 1995 года воевали против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия.

Оба отрицают все обвинения, Клых заявляет, что вообще никогда не был в Чечне.

Ранее сообщалось, что Клыха из тюрьмы перевели в больницу в Магнитогорске. Омбудсмен Украины Валерия Лутковская обратилась к российской коллеге с просьбой найти украинца.

Позже выяснилось, что он находился в психиатрической больнице.

Украинская правда

Темы: политзаключенныеРосcия
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