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Семена про вирок: Розчарований, але також відчуваю полегшення

П'ятниця, 22 вересня 2017, 17:15

Журналіст Микола Семена, якому 22 вересня окупанти винесли вирок, сказав, що розчарований російським правосуддям, але в той же час відчуває полегшення.

Таку заяву він зробив після оголошення йому вироку біля Залізничного районного суду Сімферополя в п'ятницю, передає "Крим.Реалії".

"З одного боку, я відчуваю полегшення, оскільки мені винесено умовний вирок. З іншого - розчарування російським правосуддям, оскільки всі ті доводи захисту і висновки експертів, яких ми залучали з Москви і Казані, вони судом, фактично, не взяті до уваги", - сказав Семена.

За його словами, цей вирок говорить про "тенденційність цього судового процесу".

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко в коментарі "Крим.Реалії" назвав вирок Семені переслідуванням за свободу слова.

Томіленко наголосив, що заборона на публічну діяльність, в тому числі і професійну - головний вирок журналісту в цій справі.

"Цей вирок в журналістському співтоваристві ми сприймаємо з обуренням. Очевидно, що це судилище і переслідування саме за свободу вираження і свободу слова нашого колеги. Певним "позитивом" є те, що вирок все ж є умовним. Нашого колегу взагалі могли заарештувати. Російська влада переслідує незалежних журналістів. На жаль, суд прийняв сторону влади", - сказав Томіленко.

За його словами, журналістська спільнота буде і далі підтримувати Семену і домагатися його переїзду на материкову Україну.

Як повідомлялося, 22 вересня підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд Сімферополя засудив Семену до двох з половиною років позбавлення волі з випробувальним терміном у три роки.

Теми: КримсудЗМІмедіа
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