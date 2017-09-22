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Семена о приговоре: Разочарован, но также чувствую облегчение

Пятница, 22 сентября 2017, 17:15

Журналист Николай Семена, которому 22 сентября оккупанты вынесли приговор, сказал, что разочарован российским правосудием, но в то же время чувствует облегчение.

Такое заявление он сделал после оглашения ему приговора возле Железнодорожного районного суда Симферополя в пятницу, передает "Крым.Реалии".

"С одной стороны, я чувствую облегчение, поскольку мне вынесен условный приговор. С другой – разочарование российским правосудием, поскольку все те доводы защиты и выводы экспертов, которых мы привлекали из Москвы и Казани, они судом, фактически, не приняты в расчет", – сказал Семена.

По его словам, этот приговор говорит о "тенденциозности данного судебного процесса".

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в комментарии "Крым.Реалии" назвал приговор Семене преследованием за свободу слова.

Томиленко подчеркнул, что запрет на публичную деятельность, в том числе и профессиональную – главный приговор журналисту в этом деле.

"Этот приговор в журналистском сообществе мы воспринимаем с возмущением. Очевидно, что это судилище и преследование именно за свободу выражения и свободу слова нашего коллеги. Определенным "позитивом" является то, что приговор является все же условным. Нашего коллегу вообще могли арестовать. Российские власти преследует независимых журналистов. К сожалению, суд принял сторону власти", – сказал Томиленко.

По его словам, журналистское сообщество будет дальше поддерживать Семену и добиваться его переезда на материковую Украину.

Как сообщалось, 22 сентября подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд Симферополя приговорил Семену к двум с половиной годам лишения свободы с испытательным сроком в три года.

Темы: КрымсудСМИмедиа
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