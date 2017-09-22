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Правоохоронці вважають, що вибухи боєприпасів сталися через навмисні дії

П'ятниця, 22 вересня 2017, 21:28
Правоохоронці вважають, що вибухи боєприпасів сталися через навмисні дії

За фактом пожежі на полі біля села Новоянісоль, через яку загорівся склад боєприпасів однієї з військчастин, порушено кримінальне провадження за статтею "умисне знищення або пошкодження майна".

Про це повідомили у прес-службі Головного управління Нацполіції України в Донецькій області.

"За цим фактом порушено кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) ККУ. Досудове розслідування проводиться під процесуальним керівництвом військової прокуратури області", - сказано у повідомленні.

У прес-службі ДСНС повідомили, що село самостійно залишили близько 60 осіб.

Поліція зазначає, що з найближчих будинків було евакуйовано 30 осіб.

При цьому голова ОДА Павло Жебрівський стверджує, що необхідності в евакуації місцевих жителів немає.

За даними правоохоронців, станом на 18.20 вибухи припинилися.

Водночас віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Геннадій Зубко на своїй сторінці у Twitter зазначив, що вибухи перестали лунати близько восьмої години вечора.

Раніше повідомлялося, що територія військового складу однієї з військових частин загорілася внаслідок пожежі на полях сільськогосподарських виробників поблизу населеного пункту Новоянисоль Нікольського району Донецької області.

Військовослужбовців евакуювали.

Українська правда

Теми: Донецька областьнадзвичайна подіяМіноборони
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