Суд розгляне апеляцію на арешт Лавриновича 27 вересня

Апеляційний суд Києва 27 вересня розгляне скаргу адвоката екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича на рішення Печерського райсуду Києва про його арешт на два місяці.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відзначається, що захисник Лавриновича Євген Солодко 19 вересня подав апеляцію, і в цей день була визначена колегія в складі п'яти суддів.

Початок засідання запланований на 14:00 27 вересня.

Як відомо, 15 вересня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід екс-міністрові юстиції Олександру Лавриновичу у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб.

ГПУ звинувачує його у тому, що в 2010 році без рішення Верховної Ради, в результаті змови з Януковичем, змінив Конституцію, повернувши її текст до редакції 1996 року, що розширило повноваження президента за рахунок звуження ролі і повноважень парламенту і уряду.