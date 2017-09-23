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Адвокат Сенцова не знає, куди етапували його підзахисного

Субота, 23 вересня 2017, 14:20
Адвокат Сенцова не знає, куди етапували його підзахисного

Українського режисера Олега Сенцова, якого Росія звинувачує у тероризмі, етапували з колонії в Якутії.

Про це повідомив його адвокат Дмитро Дінзе, передає "УНІАН".

"Олег перебуває на етапі, його місце перебування мені невідоме. У кінцевій точці шляху повинні проінформувати адвокатів або родичів. Поки що інформації немає", - сказав захисник.

За його словами, Сенцова почали етапувати тиждень тому.

Окрім того, адвокату невідомо, чим може бути викликане його переміщення з Росії і чи можлива підготовка до обміну.

Як повідомив 11 вересня "Інтерфакс" з посиланням на Громадську спостережну комісію Іркутської області, українського режисера Олега Сенцова етапували з іркутського СІЗО до Челябінська.

Раніше російська правозахисниця і журналітска Зоя Свєтова повідомила, що Сенцова, який перебував у колонії Якутська, могли перевести у колонію суворого режиму у місті Іркутську.

Пізніше це підтвердили в Громадській спостережній комісії Іркутська.

25 серпня 2015 року російський суд у Ростові-на-Дону засудив українського режисера з Криму Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у підготовці терактів у Криму, а ще одного українця Олександра Кольченка – до 10 років ув'язнення у виправній колонії суворого режиму.

Сенцова й Кольченка у лютому 2016 року етапували до Челябінської області.

Міжнародні організації визнали, що справа проти Сенцова й Кольченка є сфабрикованою, та виступили з критикою на адресу РФ, вимагаючи звільнити їх.

12 вересня один з захисників українця повідомив, що Сенцова етапували з іркутського СІЗО, однак куди і чому, невідомо.

Сенцова разом з Кольченком затримали представники російських спецслужб в Криму в травні 2014 за обвинуваченням в організації терактів на півострові.

Теми: Сенцовполітв'язні
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