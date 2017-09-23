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В результаті аварії літака в Греції загинула сім'я з України

Субота, 23 вересня 2017, 15:10

У Греції під час аварії одномоторного літака загинула сімейна пара з України.

Про це в ефірі "Громадського радіо" повідомив консул-керівник консульства України в Салоніках Олександр Воронін.

"Був факт аварії вчора. Тіла загиблих знайдено. Обидва - громадяни України. Здійснюється процедура з репатріації тіл в Україну", - повідомив Воронін.

За даними консула, загиблі - мешканці Рівненської області. Вже встановлено зв'язок з їхнім сином, з ним узгоджується процедура репатріації тіл.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про авіакатастрофу, яка сталася у Греції 22 вересня. Приватний літак вилетів з аеропорту Александруполіс і прямував до Румунії.

Інтерфакс-Україна

Теми: Греціяаварія
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