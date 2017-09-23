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В результате аварии самолета в Греции погибла семья из Украины

Суббота, 23 сентября 2017, 15:10

В Греции при крушении одномоторного самолета погибла семейная пара из Украины.

Об этом в эфире "Громадського радио" сообщил консул-руководитель консульства Украины в Салониках Александр Воронин.

"Был факт аварии вчера. Тела погибших найдены. Оба – граждане Украины. Осуществляется процедура по репатриации тел в Украину", - сообщил Воронин. 

По данным консула, погибшие - жители Ровенской области. Уже установлена связь с их сыном и с ним же согласуется процедура репатриации тел.

Ранее в СМИ появилась информация об авиакатастрофе, которая произошла в Греции 22 сентября. Частный самолет вылетел из аэропорта Александруполис и направлялся в Румынию.

Интерфакс-Украина

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Темы: Грецияавария
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