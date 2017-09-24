Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гройсман готовий підвищити пенсії 9 млн пенсіонерів у жовтні за однієї умови

Неділя, 24 вересня 2017, 20:29

У разі, якщо Верховна Рада підтримає законопроекти щодо  пенсійної реформи на початку жовтня, цього ж місяця може бути збільшено пенсії 9 мільйонів осіб. 

Про це в ефірі телеканалу "Україна" ввечері 24 вересня повідомив глава уряду Володимир Гройсман. 

За його словами, наразі пенсії розраховуються на показниках 2007 року. 

"У парламента є шанс ухвалити пенсійну реформу в жовтні.  Ми (уряд) зможемо зробити розрахунки.  Якщо депутати 3 жовтня ухвалять пенсійну реформу, я беру зобов’язання, що у жовтні пенсії будуть підвищені для 9 млн пенсіонерів", - заявив Гройсман. 

Як відомо, у серпні міністр соціальної політики Андрій Рева заявляв, що підвищення розміру пенсій відбудеться вже з 1 жовтня.

21 вересня один з лідерів фракції БПП Сергій Березенко висловив сумнів, що пенсійну реформу ухвалять до жовтня.

У свою чергу представник КМУ у парламенті Вадим Денисенко заявив, що парламент може ухвалити пенсійну реформу на початку жовтня.

Більше про пенсійну реформу читайте в матеріалі "Всі там будемо". Що передбачає пенсійна реформа від Гройсмана.

Українська правда

Теми: пенсіїреформиГройсман
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
пенсії
Трьох італійців підозрюють у переховуванні тіла батька, аби привласнити його пенсію
Деяким українцям з 1 липня піднімуть пенсії: кого стосується
Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду на цей рік
Останні новини
18:26
Росіяни все частіше застосовують в Україні боєприпаси з хімічними речовинами – Генштаб
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
17:53
Блінкен на зустрічі з топ-дипломатом компартії Китаю обговорив війну в Україні
17:52
доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина
17:39
Туреччина завдала ударів по курдських бойовиках у Сирії та Іраку
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
17:30
Українська "Вікіпедія" є 14-ю у світі за кількістю статей
17:23
Росія планує побудувати сміттєзвалища на окупованих територіях України – спротив
17:15
фотоРакетна атака РФ: у Чернігові пошкоджено понад 20 будинків і магазини
17:08
Діти, які живуть ближче до природи, мають більш міцні кістки – вчені
Усі новини...
Реклама: