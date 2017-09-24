Гройсман готов повысить пенсии 9 млн пенсионеров в октябре при одном условии

В случае, если Верховная Рада поддержит законопроекты по пенсионной реформе в начале октября, в этом же месяце пенсии 9 миллионов человек могут быть увеличены.

Об этом в эфире телеканала "Украина" вечером 24 сентября заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, в настоящее время пенсии рассчитываются на показателях 2007 года.

"У парламента есть шанс принять пенсионную реформу в октябре. Мы (правительство) сможем сделать расчеты. Если депутаты 3 октября примут пенсионную реформу, я беру обязательство, что в октябре пенсии будут повышены для 9 млн пенсионеров", - заявил Гройсман.

Как известно, в августе министр социальной политики Андрей Рева заявлял, что повышение размера пенсий состоится уже с 1 октября.

21 сентября один из лидеров фракции БПП Сергей Березенко выразил сомнение, что пенсионную реформу примут до октября.

В свою очередь представитель КМУ в Верховной Раде Вадим Денисенко заявил, что парламент может принять пенсионную реформу в начале октября.

Больше о пенсионной реформе читайте в материале "Все там будем". Что надо знать о пенсионной реформе Гройсмана.

Украинская правда