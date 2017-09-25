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Нардепи встановили рекорд з неголосування

Понеділок, 25 вересня 2017, 12:18

Народні депутати продемонстрували рекордно низькі показники участі в голосуваннях Верховної Ради у вересні.

Про це повідомляє Комітет виборців України.

За спостереженнями КВУ, протягом цього місяця один депутат в середньому взяв участь у чверті голосувань, що є найнижчим показником за 2017 рік.

Для порівняння: у липні один депутат брав участь в середньому в 48% голосувань Ради, у червні – 55%, у травні – 49%, у квітні – 45%, у березні – 54%, в лютому – 51%, в січні – 50%.

Як повідомляє комітет, загалом у вересні регулярно голосували (більше ніж у половині випадків) лише 60-80 депутатів. Так, 22 вересня в парламенті активно голосували 52 нардепи, 21 вересня – 85, 20 вересня - 80, 19 вересня – 87, 8 вересня – 62, 7 вересня – 99, 5 вересня – 134 із 422.

"353 народні депутати пропустили половину і більше голосувань у вересні (тобто не натискали "за", "проти" чи "утримався"). Із них 46 депутатів пропустили понад 90% голосувань. Вони або були відсутні на робочому місці, або свідомо не голосували", - розповідають у Комітеті виборців.

За даними організації, у ВР також є 19 депутатів, які не проголосували жодного разу за місяць.

"Із них 6 із групи "Відродження" – Барвіненко В.Д. , Бондар В.В., Пресман О.С, Кацуба В.М., Писаренко В.В., Шкіря І.М., 6 позафракційних - Жеваго К.В., Мураєв Є.В., Клюєв С.П., Константіновський В.Л., Онищенко О.Р., Ярош Д.А., 5 членів Опоблоку – Ларін С.М., Шенцев Д.О, Звягільський Ю.Л. Бакулін Є.М., Рабінович В.З., 2 БПП - Кривохатько В.В і Чепинога В.М", - зазначається в повідомленні.

Всього, за інформацією КВУ, у вересні відбулося 933 голосування, 856 із яких стосувалися правок до законопроекту №6232 щодо судової реформи.

Українська правда

Теми: КВУВерховна Рада
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