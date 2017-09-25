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Нардепы установили рекорд по неголосованию

Понедельник, 25 сентября 2017, 12:18

Народные депутаты продемонстрировали рекордно низкие показатели участия в голосованиях Верховной Рады в сентябре.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

По наблюдениям КИУ, в течение этого месяца один депутат в среднем принял участие в четверти голосований, что является самым низким показателем за 2017 год.

Для сравнения: в июле один депутат участвовал в среднем в 48% голосований Рады, в июне - 55%, в мае - 49%, в апреле - 45%, в марте - 54%, в феврале - 51%, в январе - 50%.

Как сообщает комитет, всего в сентябре регулярно голосовали (более чем в половине случаев) только 60-80 депутатов. Так, 22 сентября в парламенте активно голосовали 52 нардепы, 21 сентября - 85, 20 сентября - 80, 19 сентября - 87, 8 сентября - 62, 7 сентября - 99, 5 сентября - 134 из 422.

"353 народных депутата пропустили половину и более голосований в сентябре (то есть не нажимали "за", "против" или "воздержался"). Из них 46 депутатов пропустили более 90% голосований. Они либо отсутствовали на рабочем месте, либо сознательно не голосовали", - рассказывают в Комитете избирателей.

По данным организации, в ВР есть также 19 депутатов, которые не проголосовали ни разу за месяц.

"Из них 6 из группы "Видродження" - Барвиненко, Бондарь, Пресман, Кацуба, Писаренко, Шкиря, 6 внефракционных - Жеваго, Мураев, Клюев, Константиновский, Онищенко, Ярош, 5 членов Оппоблока - Ларин, Шенцев, Звягильский, Бакулин, Рабинович, двое из БПП - Кривохатько и Чепинога", - отмечается в сообщении.

Всего, по информации КИУ, в сентябре состоялось 933 голосования, 856 из которых касались поправок к законопроекту №6232 относительно судебной реформы.

Украинская правда

Темы: КИУВерховная Рада
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